وزير خارجية الأردن يبحث مع نظيره الألماني المستجدات في المنطقة

المصدر: عمّان - واس

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، أمس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، المستجدات في المنطقة وسبل التعامل معها، بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار. واستعرض الوزيران التطورات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبادلا وجهات النظر في سبل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين. واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات، والعمل من أجل احتواء التوتر في المنطقة، والحؤول دون المزيد من التصعيد. وشدد الوزيران على متانة العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها في جميع المجالات.