استقالة عضو بارز من المجلس العسكري الانتقالي في السودان

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت مصادر مطلعة قبل قليل لموقع "اخبار السةدان" أن عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق مصطفى محمد، مدير الاستخبارات العسكرية السابق تقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من دون التوضيح عن أسباب الاستقالة .

وتأتي هذه التطورات عقب تعثر المفاوضات النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الإتفاق على المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق من أبريل، كان المجلس العسكري قبل استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.