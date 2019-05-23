إغاثة إماراتية عاجلة لأهالي «الهليبي» بالساحل الغربي

المصدر: المخا، عدن - وام

بدأت دولة الإمارات حملة لتوزيع «المكملات الغذائية» تستهدف 5000 طفل وأم في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، بالتزامن قدمت مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قرية الهليبي بمديرية المخا بالساحل الغربي في أعقاب تعرض عدد من منازلهم وخيامهم لدمار كلي وجزئي بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المديرية أول من أمس.

مساعدات

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قرية الهليبي بمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن في أعقاب تعرض عدد من منازلهم وخيامهم لدمار كلي وجزئي بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المديرية أمس.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي - التي أشرفت على توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة والتي شملت سلالاً غذائية وأثاثاً وخياماً كافية للأسر المتضررة - إن التحرك السريع من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين اليمنيين المنكوبين في قرية الهليبي جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بسرعة تقديم مختلف أوجه العون والمساعدات للأسر المتضررة وغير القادرة في جميع مناطق الساحل الغربي والمحافظات اليمنية المحررة كافة.

وعبر المستفيدون عن امتنانهم وشكرهم للإمارات قيادة وحكومة وشعباً لسرعة استجابتها وإغاثتهم بعد أن دمرت مياه الأمطار والسيول منازلهم وخيامهم وأتلفت كل ما فيها وأصبحوا في العراء.

توزيع

في الأثناء بدأت دولة الإمارات حملة لتوزيع «المكملات الغذائية» تستهدف 5000 طفل وأم في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

ووزعت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليوم الأول من الحملة المكملات الغذائية على 400 طفل وأم في قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى الصداقة التعليمي بمديرية الشيخ عثمان في عدن.

وثمنت الدكتورة ابتهال الحمود رئيس قسم الطوارئ التوليدية في مستشفى الصداقة التعليمي هذه اللفتة الإنسانية التي من شأنها التخفيف على الأهالي، متوجهة بالشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً على تنظيم مثل هذه الحملات التي تستهدف الأمومة والطفولة.