12 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

ذكرت الشرطة الصومالية أمس، أن 12 شخصاً على الأقل قُتلوا، عندما انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية، مقديشو.

وقال مسؤول الشرطة، أحمد باشان «وقع انفجار ضخم عند نقطة تفتيش أمنية بمنطقة بوندير. لدينا حتى الآن 12 حالة وفاة، من بينهم ستة من أفراد الأمن، ومسؤولة عسكرية بارزة». وأضاف أنه كان هناك أيضاً قتلى بين المدنيين. وتابع أن عضوين بالبرلمان أصيبا، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى ربما ترتفع. وغطى دخان كثيف المنطقة بعد الانفجار، الذي ألحق أضراراً بالعديد من المباني المجاورة.

وأعلنت جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موكباً لمسؤولين ونواب متوجهين إلى القصر الرئاسي. وقال شاهد العيان، محمد ساني «شاهدت ثلاث جثث، إحداها لعسكري».