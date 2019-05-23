غارات جوية تقتل 12 مدنياً سورياً

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

استهدفت غارات جوية معقلاً للإرهابيين في شمال غرب سوريا، ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين المسلحين والجيش السوري.

وذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أن «غارات استهدفت أماكن في منطقة السوق الشعبي بكورنيش مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي»، مشيراً إلى «مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 18 آخرين».

ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان الهجوم نفذ بسلاح الجو السوري أم الروسي.

من جهتهم، أفاد متطوعو الخوذ البيضاء الذين قاموا بعملية الإنقاذ، بأن عدد القتلى بلغ تسعة مدنيين، فيما أصيب 20 آخرون بجروح بعضهم في حالة حرجة. وتسيطر هيئة تحرير الشام (ذراع تنظيم القاعدة سابقاً) على جزء كبير من محافظة إدلب وعلى مناطق متجاورة في محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).