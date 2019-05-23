تركيا ترفض إخلاء موقع عسكري في إدلب

المصدر: أنقرة - رويترز

أكدت تركيا، على لسان وزير دفاعها، خلوصي أكار، أنها لن تخلي موقع مراقبة عسكري تابع لها في إدلب، التي تعد آخر معقل للمعارضة شمالي سوريا. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن قوات الحكومة السورية، نفذت 3 هجمات على الأقل بالقرب من موقع مراقبة تركي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وهو واحد من 12 موقعاً مقاماً بموجب اتفاق أبرم بين تركيا وروسيا وإيران في مايو الماضي. وقال أكار، الثلاثاء، إن «إخلاء موقع المراقبة في إدلب بعد هجوم النظام، لن يحدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان». وأضاف: «لن تتراجع القوات المسلحة التركية من مكان تمركزها».

ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في إدلب والمناطق المحيطة بها، من بينهم كثيرون فروا من تقدم الحكومة في مناطق أخرى بسوريا في السنوات القليلة الماضية. وفر 180 ألف شخص على الأقل من تصاعد للعنف في شمال غربي سوريا، وأدى القصف الحكومي إلى مقتل العشرات في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومنذ العام الماضي، حظيت المنطقة بحماية جزئية، من خلال وقف لإطلاق النار، توسطت فيه روسيا وتركيا، لكن معظم المعارك التي وقعت في الآونة الأخيرة، كانت في تلك المنطقة العازلة.

وقال أكار: «يبذل النظام ما في وسعه للإخلال بالوضع القائم، مستخدماً البراميل المتفجرة والهجمات البرية والقصف الجوي». وأضاف أن 300 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع خلال الشهر الماضي.

وتابع قائلاً إنه تمت الحيلولة دون بدء «مأساة جديدة»، وإنه بحث مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، درء موجة جديدة من المهاجرين إلى داخل تركيا.