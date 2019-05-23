انهيار متسارع للميليشيا شمال الضالع

المصدر: عدن - البيان

شهدت جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي في شمال محافظة الضالع، أمس، انهيارات متسارعة، تحت ضربات القوات المشتركة، التي طردتها من عدد من المواقع، وكبدتها قتلى بالعشرات، فيما تم اكتشاف نفق في المدخل الجنوبي للحديدة مليء بالمتفجرات.

وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن القوات المشتركة حررت وأمنت معسكر العللة بشكل كامل، في شمال منطقة حجر، كما صدت هجوماً لمليشيا الحوثي على قرى معزوب عامر وتلال حمر وتلة الشيم فجر، وقتلت العشرات، كما أسرت آخرين، كما حررت منطقة حمر السادة والتباب والتلال المحيطة بالعللة. وفكت المقاومة الحصار المفروض على أسر وأهالٍ منذ نحو ما يقارب الأسبوعين، حيث انهارت الميليشيا تاركة أسلحتها وراءها.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن القوات المشتركة وضعت عناصر الميليشيا في منطقة حمر بين كماشة القوات الموجودة في مريس من جهة مرتفع «نقيل الشيم»، والقوات المشتركة من جهة قردح، وقضت على مجموعة منهم، فيما فرت أخرى وأسر من تبقى في واحدة من أكبر الهزائم التي تمنى بها الميليشيا في هذه الجبهة.

وأطلقت قوات الجيش الوطني فجر أمس، عملية عسكرية واسعة في الأطراف الغربية والشمالي لمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، بهدف تطهيرها مما تبقى من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وتخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأثناء، معارك هي الأعنف مع الميليشيا الانقلابية شمال وغرب قعطبة. وتتركز المعارك في هذه الأثناء، في مناطق قردح وحمر ومعسكر العللة والفاخر وحجر وشخب، حيث تسعى قوات الجيش الوطني إلى تحريرها من العناصر الانقلابية.

تعزيزات

أما في مدينة الحديدة، فرصدت وحدات الاستطلاع التابعة للمقاومة المشتركة، وصول تعزيزات، وانتشار مجاميع مسلحة للميليشيا الحوثية داخل المدينة، ضمن تصعيدها المتواصل، والهادف لنسف اتفاق السويد.

وذكر مصدر في الإعلام العسكري، أن تعزيزات الميليشيا الحوثية انتشرت في مواقع مستحدثة داخل الأحياء السكنية القريبة من خطوط التماس، بالتزامن وقصف متواصل بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة، ومواقع القوات المشتركة في شارعي صنعاء والخمسين، وفي الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة.

نفق

وفِي سياق متصل، اكتشفت وحدة هندسية، نفقاً في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة، مليئاً بمتفجرات كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها، وتكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري، أن فرق الهندسة المشتركة، فككت شبكة ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية في الطريق العام، قرب دوار المنظر، البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة قبل تحريرها، إذ إن النفق مليء بالبراميل المتفجرة، زنة كل برميل 80 كيلو غراماً، وصاروخان زنة كل صاروخ 500 كيلو غرام، حولتهما الميليشيا إلى ألغام.