الإمارات ترحب بانضمام عدد من الدول للتحقيقات حول العمليات التخريبية بالقرب من مياهها الإقليمية

المصدر: وام

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمام عدد من الدول الصديقة و الشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات و المملكة العربية السعودية و مملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الاسبوع الماضي.

و قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها : " إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات و تضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".

و أضافت الوزارة :" إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية و حركة التجارة الدولية و سلامة إمدادات الطاقة " .. وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت .

