عون: لبنان يستدين لتأمين الحاجات اليومية

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أفاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، بأن بلاده تستدين لتأمين الحاجات اليومية، مشيراً إلى أنه ورث ديوناً زادت على 80 مليار دولار.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، أمس، وفد نقابة المهن البصرية: «ورثنا ديوناً زادت على 80 مليار دولار، فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية، بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئاً، فيما الإنتاج هو أساس الاقتصاد، وبالتالي ما قمنا به كان ضرورياً، ولن يدرك المواطنون أهميته إلا بعد أن يلمسوا نتائجه الإيجابية قريباً».

وأشار إلى أن «ما نقوم به حالياً، سيعيد لبنان إلى الموقع الأفضل في الشرق الأوسط، ففي ظل ما يحصل من حولنا، حافظنا على الأمن والاستقرار، وتمتعنا بمستوى أمني أفضل من أوروبا».