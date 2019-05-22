تعزيزات تدعم الجيش الليبي على مشارف طرابلس

المصدر: طرابلس، تونس - البيان

دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية إلى الخطوط الأمامية لمعارك تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيا.

ومن بين التعزيزات 120 مدرعة، أكثر من نصفها يعود إلى القوات الخاصة، وأربع طائرات من نوع «سوخوي 23». وقال مصدر عسكري من غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، لـ«البيان»، إن التعزيزات الجديدة تأتي استعداداً لدخول المرحلة الثالثة من معركة تحرير العاصمة، مشيراً إلى أن الجيش يخوض حرباً على الإرهاب المدعوم من تركيا وقطر.

وتجددت الاشتباكات في محيط طرابلس، وشهدت استعمال الصواريخ والقاذفات بشكل عشوائي من قبل الميليشيا، ما استهدف مساكن مدنيين في منطقة الرملة.

وجاءت تصريحات سلامة غداة نشر حكومة طرابلس صوراً لعشرات العربات المصفحة التركية الصنع التي قالت على صفحتها على فيسبوك إنها شحنات جديدة لمقاتليها.

اقرأ أيضاً:

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إلى طرابلس