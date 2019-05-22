السعودية: لا يوجد أي عائق أمام حجاج قطر

المصدر: الرياض - وكالات

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، د.عبد الفتاح مشاط، أن السعودية ترفض تسييس الحج، مضيفاً «إنها لم تمنع أحداً قط سواء من أداء مناسك العمرة أو الحج، ولم تقم بمثل هذا التصرف ولن تقوم به». وشدد على أنه لا يوجد أي عائق أمام قدوم الحجاج القطريين إلى المملكة.

وقال: «إن أفضل برهان للرد على الأصوات التي تنادي بتسييس المناسك، هي الجهود التي تبذلها السعودية بجميع قطاعاتها لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة».

إلى ذلك، فند ما ادعته الحكومة القطرية حول المعتمرين والحجاج القطريين، مؤكداً أن الحكومة السعودية وفّرت أسهل الطرق لاستضافة وقدوم القطريين. أما فيما يتعلق بالمعتمرين الإيرانيين، فأوضح أن جميع المسلمين من أقطار العالم كافة محل اهتمام السعودية التي ترحب بقدومهم في أي وقت، وتقدم الدعم في ذلك، ومن بينهم الإيرانيون.

يذكر أن الحكومة السعودية كانت أعلنت، الجمعة، أن بإمكان «الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة»، حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.