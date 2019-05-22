عبد المهدي إلى الكويت اليوم

المصدر: بغداد - عراق أحمد

يزور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكويت، اليوم (الأربعاء)، في أول زيارة له للكويت بعد أن تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

وقال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت تهدف إلى «استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة» بين البلدين في الكويت في 12 مايو الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وقال الهاشمي إن سياسة الكويت والعراق «أصبحت متقاربة»، لا سيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

في سياق آخر، دعا عبد المهدي، حكومة إقليم كردستان، إلى تسليم إنتاج الإقليم من النفط، مقابل تسليمه المستحقات المالية من الموازنة المالية الاتحادية.

وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، جوان إحسان، إن عبد المهدي اجتمع الاثنين، في بغداد، مع رؤساء الكتل الكردستانية النيابية.

ونقلت عن عبد المهدي تأكيده خلال الاجتماع، أنه «وفق قانون الموازنة، إذا لم تسلم حكومة الإقليم النفط إلى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم»، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث عدداً من المسائل المهمة بين الإقليم والمركز، بينها مسألة رواتب موظفي كردستان».