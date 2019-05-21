اشتباكات مع «داعش» جنوب الموصل

المصدر: الموصل ـ وكالات

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية بمقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي، فضلاً عن إصابة سبعة آخرين في اشتباكات اندلعت جنوب الموصل.

وقال النقيب كرار شاكر من شرطة نينوى إن «اشتباكات اندلعت أمس بين القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل، أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر داعش وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة سبعة آخرين». وأوضح المصدر أن «بقية عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش.