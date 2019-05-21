منظمة الصحة العالمية تسمي خليفة بن سلمان قائداً عالمياً

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

أعلنت منظمة الصحة العالمية بمقرها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف أمس تكريم رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وسمّته «قائداً عالمياً» في مجال الصحة تقديراً لدوره الرائد في مجال العمل الصحي لدعم المبادرات الإنسانية، وذلك في حضور مدير عام المنظمة د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس وعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 194 دولة. وجاء هذا التكريم تقديراً لدوره الرائد في النهوض بقطاع الصحة العامة في المملكة، وتكريماً لإسهاماته ومبادراته وما حققه من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة.

ويُعد رئيس وزراء البحرين أول قائد عالمي يتم تكريمه من قبل منظمة الصحة العالمية في سابقة هي الأولى من نوعها وحدثاً فريداً في تاريخ المنظمة منذ إنشائها.