عبد الله الثاني: الأردن يقف إلى جانب دول الخليج العربي

المصدر: الكويت - وكالات

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وقوف بلاده إلى جانب دول الخليج العربي في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً في الوقت ذاته على متانة العلاقات الأردنية الكويتية، وأعرب عبد الله الثاني عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن في مختلف الظروف.

وأجرى العاهل الأردني الذي وصل إلى الكويت في زيارة رسمية مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر دسمان، ركزت على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة. وأكد أمير دولة الكويت، والعاهل الأردني خلال المباحثات، التي حضرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الأردن والكويت، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.