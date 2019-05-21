احتجاجات غاضبة في لبنان على نية الحكومة خفض الرواتب

المصدر: بيروت - وكالات

تصدت قوات الأمن اللبنانية لمتظاهرين أمام مقر رئاسة الحكومة، بعد محاولتهم اقتحام الأسلاك الشائكة المحيطة بالسراي الحكومي في بيروت.وتزامن الحراك الشعبي مع جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسماً من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم، قبل إحالتها إلى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها. ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع مشروع موازنة، قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها ستكون «الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد»، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها، شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات.