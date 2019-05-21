البحرين تكشف عن «شبكة مسيئة» تدار من قطر وإيران

المصدر: المنامة - وكالات

كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالبحرين، عن وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية، وهاربة خارج البلاد.

وقال مدير إدارة مكافحة الأمن الاقتصادي والإلكتروني، باسم المعراج، إن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة منهجية لتشويه سمعة مملكة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

وأوضح المسؤول البحريني أن التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.

وأضاف أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري الهاربين من العدالة- ويتواجدان في ألمانيا وأستراليا- قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين - كما تشمل الحسابات حساب «سليمان باشا، وحساب وطني العزيز».

خلايا

وبحسب موقع وزارة الداخلية البحرينية، فقد دلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة.