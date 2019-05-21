ترامب الابن يهاجم «الجزيرة» ويطالب «فيسبوك» بحظر حسابها

المصدر: واشنطن - وكالات

اتهم ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة «الجزيرة» القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب ترامب جونيور، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيسبوك.. فهل تتخذ إدارة فيسبوك إجراء ويحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟».

كما طالب نجل ترامب، ضيف شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، وذلك بعد نشرها للفيديوهات التي تحض على الكراهية، وتنكر «الهولوكوست» بحق اليهود.