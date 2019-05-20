17 جريحاً بانفجار حافلة سياحية في القاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

أصيب 17 شخصاً على الأقل بينهم سياح من جنوب إفريقيا ومصريون في انفجار استهدف، أمس، حافلة سياحية قرب الأهرامات في القاهرة.

وقالت مصادر أمنية، إن الحافلة كانت تقل سياحاً من جنوب إفريقيا. وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الأهرامات بالجيزة.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية بانفجار جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية، أمس، ما أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فرداً من جنوب إفريقيا وسيارة خاصة يستقلها أربعة مصريين.

وقالت الداخلية، في بيان أمس، إن عدداً من مستقلي الحافلة والسيارة أصيبوا بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وكان مصدر أمني مصري أفاد بسقوط عدد من المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة سياحية بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الجيزة. وقدرت المصادر عدد المصابين بـ 17 شخصاً على الأقل بينهم 10 مصريين و7 سياح.