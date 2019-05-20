الجيش السوري يوقف عمـلياته في إدلب

المصدر: دمشق - البيان، وكالات

أوقفت القوات المسلحة السورية إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بحسب ما أفاد مركز المصالحة الروسي، فيما استمرت الهجمات المسلحة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين في محافظات حماة واللاذقية وحلب.

وجاء في بيان المركز: «منذ 18 مايو، تم رصد 13 خرقاً لنظام وقف الأعمال القتالية، ونتيجة لهذا القصف، أصيب ثلاثة عسكريين سوريين». وكانت قريتا الشراشير والحويز بريف اللاذقية قد تعرضتا السبت لسلسلة من الهجمات الصاروخية على منازل سكنية راح ضحيتها مواطن وإصابة آخرين، بالتزامن شنت فصائل المعارضة السورية هجوماً على مواقع القوات الحكومية في ريفي حماة واللاذقية مساء السبت.

هجوم معاكس

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكساً على مواقع القوات الحكومية في حرش الكركات بريف حماة الغربي واستعادت إحدى النقاط بعد ساعات قليلة من تقدم القوات الحكومية، حيث قتل 10 عناصر من المجموعات المدعومة من الجيش الروسي بينهم ضابطان برتب عليا».

خروقات للمعارضة

وأكد القائد العسكري أن «فصائل المعارضة أفشلت هجوماً للقوات الحكومية على محور منطقة كبينة وتلالها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة». من جانبه قال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية «تصدى الجيش السوري والمجموعات الموالية لخروقات المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد عبر استهدافهم بالقذائف الصاروخية قريتي الكركات والحويز بريف حماة الشمالي الغربي».