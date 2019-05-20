دول «التعاون» تعزّز الدوريات الأمنية المنسّقة في الخليج

المصدر: المنامة - وكالات

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أمس، إنه بدأ في إجراء دوريات أمنية بحرية معززة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في منطقة المياه الدولية بالخليج العربي اعتباراً من السبت.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان أمس، إن الدوريات الأمنية المعززة تركز على «زيادة الاتصالات والتنسيق مع الدول الخليجية بعضها البعض دعما للتعاون البحري في المنطقة والعمليات الأمنية البحرية».

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع عقد الأسبوع الماضي لقادة البحرية وغيرهم من كبار القادة من دول مجلس التعاون الخليجي في مقر قيادة الإسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة، مع قيادة القوات البحرية الأمريكية المشتركة لبحث الأمن البحري وتدفق التجارة عبر تلك المنطقة المركزية.

وأكد الاجتماع، وفقا لبيان البحرية الأمريكية، العزم الجماعي والالتزام بضمان الأمن والاستقرار البحري. كما جاء الاجتماع في أعقاب الهجمات التي استهدفت بعض السفن قبالة السواحل الإماراتية ووسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأوضح البيان أنه «وفقا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في اجتماع بمقر قيادة الإسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة، تتعاون سفن البحرية وحرس السواحل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل وثيق مع بعضها البعض ومع البحرية الأمريكية».

في الأثناء، كشف موقع شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهّزت خططها لشن حرب على إيران، لأنها تشكل تهديداً إرهابياً للولايات المتحدة.

ونقل الموقع عن محللين أن كلمات المسؤولين الأمريكيين وتصرفاتهم توحي بأنهم قد يتحايلون على مسألة الرجوع للكونغرس في قرار شن الحرب على إيران بالتذرع بقرار استثنائي أصدره الكونغرس بعد هجمات سبتمبر 2001 وأتاح للرئيس حينها استخدام القوة.

ويوضح موقع الشبكة الأمريكية أن القرار - الذي ما زال سارياً حتى اليوم - أعطى الرئيس تفويضاً كاملاً لاستخدام القوة العسكرية ضد أي شعوب أو منظمات أو أشخاص يرى أنهم أمروا أو ساعدوا في تنفيذ عمل إرهابي ضد بلده.

تورط إيران

كشف مصدر أمني عراقي، الليلة الماضية عن تورط الميليشيات الإيرانية في الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد إن ميليشيات مسلحة تابعة لإيران أطلقت صاروخ كاتيوشا من منطقة معسكر الرشيد جنوب بغداد، سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة.

وأغلقت قوات الأمن العراقية المنطقة الخضراء بعد سقوط صاروخ كاتيوشا على بعد ١٥-٢٠ مترا أمام السفارة الأمريكية.