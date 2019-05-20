الجيش الليبي ينتقد إصرار تركيا على تسليح الميليشيات

المصدر: تونس، طرابلس- البيان، وكالات

قالت سرية شهداء زلة التابعة للجيش الوطني الليبي: إن قوات السرية بقيادة ضابط صف هلال بوعمود قضت على أكثر من 20 داعشياً من الذين هاجموا بوابة حقل زلة النفطي فجر السبت، في وقت يواصل الجيش الوطني حملته لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية وسط أنباء عن مواصلة تركيا توريدها للسلاح لتلك الميليشيات.

مدرعات

وأكد مسؤول عسكري ليبي ، امس، أن الشحنة التركية التي حملتها سفينة أمازون إلى ميناء طرابلس تحمل مدرعات وأسلحة خفيفة ومرتزقة لدعم الميليشيات الإرهابية بالعاصمة الليبية. ووصلت إلى ميناء طرابلس، صباح السبت، سفينة قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق في العاصمة الليبية.

وبحسب بيان صادر عن سرية شهداء زلة، أن قوات سرية شهداء زلة التابعة للجيش الوطني الليبي لاحقت عناصر داعش التي هاجمت بوابة الحقل النفطي حتى منطقة جبال الهروج الأسود جنوب غرب زلة.

وأضاف «البيان» أن القوات تمكنت من القضاء على المجموعة الإرهابية، واستشهد في الاشتباكات الجندي محمد الأوجلي التابع لسرية شهداء زلة وجُرح 4 آخرون. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على مدينة زلة، والذي تم فيه ذبح 3 من الحامية العسكرية.

ادانة

ودان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، السبت، العمل الإرهابي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة بالقرب من مدينة زلة من قِبل الجماعات الإرهابية التي يطاردها الجيش الوطني الليبي.

وقال عقيلة، في بيان للمجلس: «ننعى شهداء ليبيا في هذا العمل الإجرامي، وندعو الأجهزة المختصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية إلى ملاحقة الجناة من الجماعات الإرهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة من جرائم».