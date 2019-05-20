مادونا «ترفع» علم فلسطين في قلب تل أبيب

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

استخدمت المغنية الأمريكية مادونا علم فلسطين أثناء أداء أغنية، خلال مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجين» التي نظمت في تل أبيب، مساء السبت، الأمر الذي فتح عليها باباً من الانتقادات الإسرائيلية.

وكانت مادونا (60 عاماً) تؤدي أغنيتها الجديدة «مستقبل» مع مغني الراب الأمريكي، كويفو، عندما ظهرت إحدى الراقصات المرافقات، وهي تضع على ظهرها علم فلسطين.

وكانت الراقصة التي ارتدت ثوباً أبيض طويلاً تسير بجانب راقص آخر وضع هو أيضاً علم إسرائيل على ظهره، إشارة إلى الدعوة «لإحلال السلام». لكن هذا التصرف لم يلقَ قبولاً لدى الإسرائيليين، إذ أعربت وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، أمس، عن رفضها استعراض الراقصين المرافقين للفنانة مادونا، أعلاماً فلسطينيةً خلال مسابقة «يوروفيجن» في تل أبيب.