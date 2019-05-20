اعتداء حوثي على عمال إغاثة في إب

المصدر: إب - وكالات

هاجمت ميليشيا الحوثي الإيرانية فرقاً ميدانية وعمال هيئة إغاثة أثناء توزيع سلال غذائية رمضانية قدمتها منظمات دولية للأسر الفقيرة في مدينة إب وسط اليمن.

وقال شهود إن أشرف المتوكل، وكيل محافظة في إب المعين من قبل الحوثيين، اعتدى على عمّال إغاثة ومنع توزيع المساعدات.

وأفاد الشهود بأن عمالاً في هيئة الإغاثة فوجئوا أول من أمس باقتحام المتوكل ومرافقيه مدرسة دارس بمدينة إب، حيث ضربوا العمال وأحد أفراد الحراسة وشتموهم. ونسب الشهود إلى المسؤول الحوثي ومرافقيه صياحهم بالعمال لإيقاف توزيع سلال غذائية رمضانية مقدمة من منظمات دولية عبر الهيئة التابعة للحوثيين.