المصدر: عدن- وكالات

حذر الناطق باسم الجيش الوطني اليمني، العميد عبده مجلي، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران.

وقال في تصريحات صحافية عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب الميليشيا على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة.

وقال مجلي: إن الميليشيا تعد لتجهيز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، يدربون عشرات الحوثيين القادمين من صعدة تحت إشراف الحارس الشخصي لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، المشرف الأمني على الحديدة أبوعلي الكحلاني.

وأضاف الناطق العسكري أن الميليشيا تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق المفخخة والألغام البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات قرصنة بحرية، ولم يستبعد أن يكون هناك تنسيق بين الحوثيين وقراصنة أفارقة بوساطة إيرانية.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي لا تزال تنفذ أجندة إيرانية وتدفع بتعزيزات إلى مديريات حيس والتحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، ونوه مجلي بالضربات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسهمت في إفشال الكثير من المخططات الإيرانية، .