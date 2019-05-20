الميليشيا الإيرانية تمنع إقامة الصلاة في مساجد كشر

المصدر: حجة- علي جعبور

تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين في مديرية كشر غربي محافظة حجة، منذ اجتياحها للمديرية في مارس من العام الحالي، حيث ذكر مصدر قبلي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الميليشيا منعت إقامة صلاة التراويح في مساجد كشر، واستقدمت خطباء وأئمة من محافظة صعدة يتبعونها مذهبياً، وقامت بفرضهم على أبناء المديرية بقوة السلاح.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، خوفاً من تعرضه للملاحقة «لم يكتف الحوثيون بمنعنا من صلاح التراويح وتهديد كل من يقيمها بالقتل أو الاعتقال والتعذيب بل تعمدوا تغيير خطباء وأئمة مساجدنا وإجبار الناس على الاستماع لمواعظهم المأخوذة من ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وبثها عبر مكبرات الصوت في كل القرى والأسواق التابعة للمديرية وأخذ الشباب والأطفال إلى صعدة بالإكراه وإلحاقهم فيما تسميه الجماعة بالدورات الثقافية التي يكون فيها المعلمون غالباً إيرانيين حيث تسعى الميليشيا من خلال هذا العمل إلى فرض مذهبها وفكرها المتطرف على أبناء قبائل حجور ومحاربة كل من يعارضها أو ينتقد مشروعها الدخيل على مجتمعنا».