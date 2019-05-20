حملة يمنية تطالب بتغيير غريفيث

المصدر: تعز- صلاح صالح

طالب بيان صادر عن الحملة الشعبية لاستعادة الدولة ودعم جهود السلام، بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية، بتغيير كلٍّ من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، بعد أن فشلا في مهمتهما المعلنة، وباتا يتواطآن مع قتلة الشعب اليمني، كما طالب مجلس النواب، بالقيام بدوره وتحمل مسؤوليته الدستورية والوطنية في رفض السياسيات الخاطئة للمبعوث الأممي .

وقال البيان إن "اليمنيين يتابعون بقلق بالغ، في الداخل والخارج، التطورات المتعلقة بالوضع الميداني في محافظة الحديدة، وأسلوب إدارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لعملية تنفيذ القرارات الأممية واتفاق استوكهولم، بصورة مخالفة لروح الاتفاق.