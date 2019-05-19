سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

المصدر: البيان الالكتروني



وقع انفجار مساء اليوم الأحد في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا.

وتحدث شهود عن انطلاق صفارات الإنذار في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء. وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن صاروخ كاتيوشا سقط في محيط السفارة الأميركية، مضيفاً أن "كل المؤشرات تدل على أن القصف كان يستهدف السفارة الأميركية".



من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي سقوط الصاروخ لكن دون إحداث "أي خسائر". كما أكدت القوات الأمنية العراقية أن الصاروخ الذي وقع في المنطقة الخضراء مصدره منطقة الغدير في بغداد. من جهته، قال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة "فرانس برس" إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلق من ساحة خالية في منطقة معسكر الرشيد" في جنوب بغداد.

وبحسب قناة العربية فإن "الأمن العراقي عثر على المنصة التي أطلق منها الصاروخ الذي استهدف المنطقة الخضراء.. بينما لم يتهم أي جهة بإطلاق الصاروخ".

كما أشارت إلى أن قوى الأمن العراقية أغلقت المنطقة الخضراء وتجري عملية تمشيط للمنطقة الآن.

من جهته، أكد مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن الشرطة أمرت دوريات بالانطلاق إلى شارع محمد القاسم بشرق بغداد بحثاً عن أي سيارات مريبة قد تكون نفذت الهجوم الصاروخي بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن الصاروخ أُطلق من داخل شاحنة. وأضاف أن الشرطة تبحث الآن عن مشتبه بهم وعن الشاحنة التي أطلق منها الصاروخ في حي بغداد الجديدة بالعاصمة.

وقال المصدر الأمني إن السفارة الأميركية لم تتعرض لأذى من الهجوم الصاروخي.

وقال مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد لوكالة "رويترز" إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.