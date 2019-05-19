دول «التعاون» تعزز الدوريات الأمنية المنسقة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أمس، إنه بدأ في إجراء دوريات أمنية بحرية معززة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في منطقة المياه الدولية بالخليج العربي اعتباراً من السبت.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان أمس، إن الدوريات الأمنية المعززة تركز على «زيادة الاتصالات والتنسيق مع الدول الخليجية بعضها البعض دعما للتعاون البحري في المنطقة والعمليات الأمنية البحرية».

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع عقد الأسبوع الماضي لقادة البحرية وغيرهم من كبار القادة من دول مجلس التعاون الخليجي في مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة، مع قيادة القوات البحرية الأمريكية المشتركة لبحث الأمن البحري وتدفق التجارة عبر تلك المنطقة المركزية.

وأكد الاجتماع، وفقا لبيان البحرية الأمريكية، العزم الجماعي والالتزام بضمان الأمن والاستقرار البحري. كما جاء الاجتماع في أعقاب الهجمات التي استهدفت بعض السفن قبالة السواحل الإماراتية ووسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأوضح البيان أنه «وفقا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في اجتماع بمقر قيادة الإسطول الخامس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامة، تتعاون سفن البحرية وحرس السواحل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل وثيق مع بعضها البعض ومع البحرية الأمريكية».



