المتحف المصري لم يتأثر بالانفجار

المصدر: البيان الالكتروني

أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أن المتحف آمن ولم تتأثر أية من مبانيه أو أسواره بالانفجار الذي وقع اليوم الاحد بالقرب منه.

وقال مفتاح في بيان صحفي أصدرته وزارة الآثار اليوم، إن موقع الانفجار يبعد عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا وعن مبنى المتحف مسافة اكثر من 400 متر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أفادت في وقت سابق اليوم بانفجار جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية، ما أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من جنوب إفريقيا وسيارة ملاكى يستقلها أربعة مواطنين.

وقالت الداخلية إن عددا من ركاب الأتوبيس والسيارة أصيبوا بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

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