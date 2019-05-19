قمتان طارئتان خليجية وعربية في مكة 25 رمضان

المصدر: جدة-وكالات

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أنه حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وفي ظل تخريب سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.

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