محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو تعزيز أمن واستقرار المنطقة

المصدر: البيان الالكتروني

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،بالممملكة العربية السعودية اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية " واس " إنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك دعاخادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة .

وقالت وزارة الخارجية السعودية في حسابها الرسمي على "تويتر" إن "العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات".

وأقرت السعودية ودول خليجية، ليل الجمعة، الموافقة على طلب أمريكا إعادة نشر قواتها في منطقة الخليج، لمواجهة أي تهديدات إيرانية.