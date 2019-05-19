القبض على أمير "داعش" في تعز

المصدر: تعز - البيان

تمكّنت قوات الجيش اليمني من القبض على الإرهابي أمير تنظيم داعش بتعز بلال علي الوافي (أبو الوليد)، جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر أمني لـ "البيان" إن وحدة أمنية خاصة من قوات الجيش الوطني تمكنت في عملية أمنية من القبض على المدعو بلال الوافي الملقب (أبو الوليد)، المصنف محلياً ودولياً على قائمة الإرهاب.

وأضاف: "تم القبض على الوافي بعد رصد ومتابعة استمرا عدة أيام لمكان وجوده في منطقة وهر بلاد الوافي إحدى قرى الريف الغربي في محافظة تعز".

واشتبك الوافي مع القوات الأمنية والعسكرية التي تمكنت من السيطرة على الموقف ودهم المنزل، بعد فرض الحصار عليه وضبط أبو الوليد مع عدد من الأسلحة والمقذوفات، بعد تجنيب الأطفال والنساء من أي أذى، وفصل الحزام الناسف الذي كان يستعد لتفجيره بعد القبض عليه، فيما أصيب جندي خلال عملية الدهم.

ويعد الإرهابي بلال علي الوافي (أبو الوليد)، أحد أخطر المطلوبين محلياً ودولياً، حيث يشغل أمير تنظيم داعش بتعز، وخبير المتفجرات الأول في اليمن، وهو متهم بالتخطيط وتنفيذ عشرات الجرائم الإرهابية، منها جريمة تفجير دار العجزة بعدن، وأحد أبرز المتهمين بمجزرة الأمن المركزي في السبعين بصنعاء، والمتهم باختطاف أحد أبناء طائفة البهرة، والمخطط والمنفّذ لعشرات العمليات الإرهابية