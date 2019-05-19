البحرين تحذّر مواطنيها من السفر لإيران والعراق

المصدر: المنامة - د.ب.أ

أهابت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بالمواطنين البحرينيين، عدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن، نظراً للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، وسلامة المواطنين البحرينيين.

وشددت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس السبت، على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. ودعت الوزارة «كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم».