الناقلات الوطنية الإماراتية تسير رحلاتها طبيعياً

المصدر: أبوظبي، دبي - رامي سميح، لؤي عبدالله

أكدت الناقلات الوطنية أن رحلاتها تسير بشكل طبيعي وبحسب البرامج المحدد لها مسبقاً ولا يوجد هناك أي تغيرات على مساراتها الجوية.

وقال ناطق باسم طيران الإمارات تعليقاً على التحذيرات الأمريكية بخصوص الرحلات فوق منطقة الخليج إن الناقلة على دراية تامة بإشعار وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية للطيارين مشيراً إلى أن عمليات طيران الإمارات حالياً تسير كالمعتاد، وأن الناقلة على تواصل وثيق مع السلطات المعنية، محلياً وعالمياً، وتراقب الوضع عن كثب

وقالت طيران الاتحاد إنها تنسق بشكل وثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية حول العالم، وإنها تواصل تشغيل رحلاتها على النحو المعتاد مع مراقبة الأوضاع عن كثب.

وأكد ناطق باسم «فلاي دبي» أن الشركة تسير رحلاتها ضمن الممرات الجوية المعتمدة دولياً.

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