قلق أمريكي من نقل إيران خبرات عسكرية لوكلاء بالمنطقة

المصدر: واشنطن - وكالات

عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من احتمال نقل إيران خبرات عسكرية بحرية متقدمة لوكلاء بالمنطقة، في وقت تتزايد المخاوف من اندلاع حرب بينها والولايات المتحدة.

يأتي هذا في وقت كرّرت إيران على لسان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد صالح جوكار الجمعة، أن الصواريخ الإيرانية، حتى تلك القصيرة المدى، يمكنها الوصول للسفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي.

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران توتراً متزايداً، لاسيما بعد أن أرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط بما في ذلك قاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في ظل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية لقوات الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.