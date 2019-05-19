دعوة لحوار مع أمريكا تشعل سجالاً في إيران

المصدر: طهران - وكالات

أشعلت دعوة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله بیشة، لحوار أمريكي إيراني سجالاً بين مسؤولين في إيران. فبعد أن غرد بيشه على حسابه الرسمي في «تويتر»، مقترحاً إجراء حوار مع واشنطن أتاه الرد من الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي الذي اعتبر الدعوة «وجهة نظر شخصية»، مؤكداً أن مجلس الأمن القومي هو الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي بكل ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية.

القضايا العامة

ورد بيشه مجدداً: «مع احترامي لكلام الناطق باسم مجلس الأمن القومي، إلا أن مجلس الأمن القومي مسؤول عن اتخاذ القرارات في القضايا العامة للسياسات الخارجية، ولا يمتلك صلاحية منع إعلان وجهات النظر!».