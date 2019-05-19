طهران تلتف على العقوبات بتغيير تكتيكات تصدير النفط

المصدر: طهران- رويترز

تحاول طهران الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال تغيير تكتيكاتها في عمليات التصدير النفطي التي انخفضت كثيراً بفعل العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء أمس عن مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية في شؤون الموانئ هادي حق شناس قوله إن إيران تبنت أساليب جديدة لتصدير النفط كما غيرت وجهات الشحن بعد أن أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات عليها.

وأضاف حق شناس للوكالة «تغيّرت أساليب وزارة النفط في تصدير الخام والمنتجات البترولية... وربما تغيرت أيضاً وجهات شحنات النفط التي تنطلق من موانئنا». ولم يدل المسؤول بتفاصيل عن الأساليب أو الوجهات الجديدة. وأظهرت بيانات من ناقلات نفط ومصادر في قطاع الطاقة أن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل في مايو. ولم تعد طهران تبلغ كميات الإنتاج والتصدير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبالتالي ليست هناك معلومات مؤكدة بشأن الصادرات.

وقال حق شناس «بالطبع لا يمكن أن ننكر أن تحميل النفط والمنتجات المشتقة انخفض مقارنة بما سبق لكن تحميل شحنات النفط من موانئنا لم يتوقف بكل تأكيد» من دون أن يفصح عن أرقام للإنتاج.