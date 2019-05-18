البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى إيران والعراق

المصدر: البيان الالكتروني

أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من إيران وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

وتدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في إيران و العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم.

‎ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية:

‎سفارة مملكة البحرين في بغداد

009647814256980

‎قنصلية مملكة البحرين في النجف:

009647728672227

‎وزارة الخارجية:

0097317227555