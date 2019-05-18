منع السعوديين من دخول منازلهم المشتراة في تركيا

المصدر: البيان الالكتروني

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة إنه وردها الكثير من شكاوى الموطنين السعوديين المستثمرين في تركيا واستفساراته حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند ملكية (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم على الرغم من دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد، والذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن السعودي والشركات العقارية السعودية.

وتهيب السفارة السعودية برعاياها في تركيا ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق السعوديين وحمايتهم.