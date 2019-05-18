الإمارات: التزامنا عميق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

المصدر: دوشانبيه - وام

شاركت الإمارات في أعمال مؤتمر التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عن طريق الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة الذي بدأ أمس في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه بمشاركة ممثلي 50 دولة وأكثر من 27 منظمة دولية.

وترأس د. عبيد الحيري سالم الكتبي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، وفد الدولة الذي ضم أحمد الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك، وأحمد القاسمي نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي.

وأكد د. عبيد الحيري سالم الكتبي في كلمة الدولة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التزام الإمارات العميق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وعمليات تمويله وأهمية تعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الشأن.

ونوّه في كلمة الدولة إلى جهود الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، حيث وقعت وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة أكثر من 45 مذكرة تفاهم مع نظيراتها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية فيما احتضنت الإمارات عدة منظمات رائدة تعمل على مكافحة الإرهاب ومواجهة التفكير المتطرف كمركز هداية ومركز صواب، كما تحتفي هذا العام بعام التسامح، وهو إعلان يهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح والاعتدال والتعدد الثقافي.

كان إمام على رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان، قد حذر في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر من استغلال الجماعات الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي لبث أفكارها المتطرفة، مشيراً إلى أن تمويل الإرهاب أخذ أشكالاً جديدة من خلال بيع المخدرات والآثار التاريخية المسروقة من مناطق النزاعات وبيعها بسبل غير شرعية.