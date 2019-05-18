مقتل 13 تشادي في هجوم لتنظيم بوكوحرام

المصدر: أنجامينا-أ.ف.ب

قتل 13 من سكان قرية في شرق تشاد أول من أمس في هجوم لمسلحين من تنظيم بوكوحرام المتطرف الذي يزداد نشاطه في المنطقة، وهاجم المسلحون المتطرفون قرية سيلية الواقعة على بعد 40 كلم من مدينة بول كبرى مدن منطقة بحيرة تشاد.

وقال ديمويا سويبيبي الأمين العام لمنطقة بحيرة تشاد «قتل عناصر بوكو حرام أربعة أشخاص هم مختار القرية وأسرته وأحرقوا قسماً من القرية قبل قتل تسعة أشخاص آخرين قبل رحيلهم». وأضاف أن الجيش لم يسعفه الوقت للتدخل موضحاً انه تم ذبح اثنين من الضحايا.

وتابع «ان عناصر بوكو حرام يتحركون عادة ليلاً لتحديد الأهداف. وفي هذه الحال فاجأوا في وقت مبكر جداً القرويين خلال النوم وأثناء شهر رمضان».

وأورد «تواصل قواتنا المسلحة عملية التمشيط في المنطقة ونعزز حضور قواتنا فيها».