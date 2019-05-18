السعودية تُصدِر أكثر من 7.2 ملايين تأشيرة عمرة برمضان

المصدر: الرياض ـ وام

أصدرت المملكة العربية السعودية 7.222.369 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 11 رمضان الجاري، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 6.639.295 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 757.498 معتمراً، منهم 602.004 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 155.494 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.881.798 معتمراً بعد أن أدّوا مناسك العمرة والزيارة خلال الشهر الكريم.

مؤشر

وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة السعودية توزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5.907.541 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 634.379 معتمراً، وسجل وصول 97.375 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 1.454.684، تليها إندونيسيا 922.018، بعدها الهند 621.742، ثم مصر 510.119، والجزائر خامساً 325.744 معتمراً.