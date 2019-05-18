واشنطن تخطط لبناء قاعدة عسكرية جديدة في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

كشفت مصادر برلمانية عراقية أن واشنطن أبلغت بغداد الشهر الماضي نيتها زيادة أعداد قواتها العسكرية في العراق وإنشاء قاعدة عسكريـة جديـدة لهذه القوات، دون أن تقــدم المزيــد مـن التفاصيـل.

وقالت هذه المصادر بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة عكاظ السعودية، إن الحكومة العراقية لم ترد على الطلب الأمريكي، لكنها أكدت التعاون العسكري الوثيق بين بغداد وواشنطن، مثمنة الجهود العسكرية الأمريكية في مساعدة العراق في القضاء على الإرهاب.

وشن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي هجوماً على الولايات المتحدة ، معتبراً أن واشنطن أرادت من إخراج موظفيها من السفارة في بغداد إيصال رسالة بأن العراق غير مستقر أمنياً، في محاولة منها لإيجاد مبررات لزيادة عدد قواتها في العراق وبناء قواعد لها.

وقال عليوي في بيان إن واشنطن تريد من دعوتها لبعض موظفيها بمغادرة السفارة في بغداد إيصال رسالة بأن العراق غير مستقر أمنيا، وهناك مخاطر تستوجب خروج بعض موظفيها وعدم السفر إلى البلد، مبيناً أن تلك التصرفات معروفـة النوايـا والعـراق مستقر ولا توجــد فيــه أي مشكـلات أمنيـة.