سوريا: الإفراج عن نساء بعملية تبادل بين الجيش والمعارضة

المصدر: دمشق - د.ب.أ

سلمت القوات الحكومية السورية، لفصائل المعارضة، معتقلات من السجون السورية، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى العسكريين لدى فصائل المعارضة.

وقال مصدر في المعارضة: «تجري حالياً عملية التبادل عند معبر العيس في ريف حلب الجنوبي وقد سلمت القوات الحكومية 22 امرأة تم اعتقالهن خلال السنوات الماضية، وبانتظار أن يتم تسليم خمسة رجال مقابل إطلاق سراح سبعة عناصر من القوات الحكومية».

وأكد المصدر أنّ بعض النساء اللواتي أفرج عنهن مضى على اعتقالهن أكثر من سبع سنوات وهن من عدد من المحافظات السورية ريف دمشق حمص دير الزور. وأجرت القوات الحكومية وفصائل المعارضة أخيراً عمليتي تبادل في ريف حلب، وهذه أول مرة يتم التبادل من معبر العيس.