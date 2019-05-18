قوات سوريا الديمقراطية تعتقل العشرات من مسلحي «داعش»

المصدر: دمشق - د.ب.أ

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، العشرات من مسلحي «داعش» في عملية أطلقتها منذ أيام في ريف دير الزور.

وقال مصدر في «قسد»: ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 42 عنصراً من «داعش» وبينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية.

إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبدأت قوات قسد الأربعاء عملية تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد خروج مظاهرات في المدينة، إثر مقتل 6 أشخاص في هجوم لقوات قسد على أحد المنازل في البلدة بمساعدة طائرات التحالف الدولي. وأوضحت قوات قسد في بيان، إنّها اعتقلت 20 إرهابياً وكشفت بعض المخابئ ونفقين ومصادرة كميات من السلاح والذخيرة.