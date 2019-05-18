بدء محاكمة سوري في ألمانيا بشبهة الإرهاب

المصدر: شتوتغارت - د.ب.أ

بدأت محاكمة رجل سوري أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت جنوبي ألمانيا، بتهمة الاشتباه في عضويته في تنظيم جبهة النصرة.

وقال المدعي العام، أمس، إن الادعاء العام يتهم السوري «37 عاماً» بالانضمام للتنظيم وتوليه منصباً قيادياً في غضون فترة قصيرة، حيث كان مساعداً شخصياً لعضو مؤسس بالتنظيم. وخلال اليوم الأول للمحاكمة لم يتم سوى قراءة لائحة الاتهام، والتي جاء فيها أن الرجل متهم بتنفيذ أوامر من قضاة الشريعة.

وأضافت لائحة الاتهام أن هذه الأوامر تتعلق باعتقالات وبمعاقبة لصوص وبتأمين الجلد العلني، وفي الوقت ذاته كان مسؤولاً عن حراسة سد الفرات المحتل الذي يتمتع بأهمية كبيرة للإمداد بالطاقة والماء لأجزاء واسعة من سوريا.