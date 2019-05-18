إدانة أمريكي من أصل لبناني بالانتماء إلى «حزب الله»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أدانت محكمة اتّحادية في مانهاتن، أمريكياً من أصل لبناني، بالانتماء إلى «حزب الله» وبالمساهمة في خطط لشنّ اعتداءات لصالح الحزب.

وأُدين علي كوراني «34 عاماً» بالتُهم الثماني الموجّهة ضدّه، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبّد. وعلى أثر محاكمة استمرّت ثمانية أيّام، قال مكتب جيفري بيرمان، المدّعي العام الفدرالي في مانهاتن، إنّ الحكم على كوراني المولود في لبنان والحاصل على الجنسيّة الأمريكيّة عام 2009، سيصدر في 27 سبتمبر المقبل.

ووفق التحقيق، أقدَم كوراني بشكل خاص على جمع معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدّة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مباني عائدة إلى قوّات الأمن في مانهاتن وبروكلين. ووصل كوراني إلى الولايات المتحدة عام 2003، بعدما خضع وفق المصدر نفسه، لتدريبات عدّة في معسكرات لـ«حزب الله» بلبنان، وكان يتلقى مباشرة أوامر من عناصر في الحزب.

وقال جيفري بيرمان في بيان: «اليوم، أُدينَ كوراني بجرائمه، في محكمةٍ تقع بجوار أحد المواقع التي أرادَ استهدافها»، في إشارة إلى مبنى جايكوب جافيتس في مانهاتن. وتُصنّف الولايات المتحدة الأمريكية «حزب الله» منظمةً إرهابيّة. وأوقِفَ رجل ثان يُدعى سامر الدبك الذي يُشتبه أيضاً في انتمائه إلى «حزب الله»، في 8 يونيو 2017 في ميشيغن، في نفس يوم اعتقال كوراني. لكن لم يُحدَّد أيّ تاريخ لمحاكمته.