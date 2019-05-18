متفرقات يمنية

المصدر: جوف-وكالات - عدن

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أكد رئيس منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان مبخوت عذبان أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق أطفال محافظة الجوف سقط ضحيتها 77 طفلا العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، وذلك بحسب إحصائية تم جمعها من قبل فريق منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان.

وأضاف عذبان أن الاستهداف المباشر للميليشيات بصواريخ الكاتيوشا راح ضحيتها أكثر من 43 طفلا، فيما تسببت الألغام التي زرعتها الميليشيات بسقوط 34 طفلاً منهم أكثر من 23 حالة وفاة.

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أعلن الجيش اليمني، امس رصد 3 مواقع لتخزين السلاح، وموقعاً لتجميع الطائرات المسيرة، في محافظتي صعدة، وحجة، شمالي البلاد.

وذكر الناطق العسكري عبده مجلي أن استخبارات الجيش رصدت من خلال أعمال بحث وتحرموقعين لتخزين السلاح، وموقعاً لتجميع الطائرات المسيرة، في محافظتي صعدة، وحجة، وأن التعامل جارٍ مع هذه المواقع واستهدافها في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن الضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف، موجعة للحوثيين في صنعاء، وجرى الاستهداف بعد عملية استخباراتية ورصد متواصل لطيران الاستطلاع الذي حدد مواقع الأسلحة والمستودعات.