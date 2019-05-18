تونس: الخبير الأممي المتهم بالتجسس لا يتمتع بالحصانة

المصدر: تونس - وكالات

أكدت السلطات التونسية مجدداً أن الخبير الأممي المنصف قرطاس الموقوف لديها منذ أكثر من شهر بتهمة التجسس، لا يتمتع بالحصانة.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي لفرانس برس إن قرطاس «لا يتمتع بالحصانة وكان يستعمل جواز سفر تونسياً ولم يأتِ في مهام أممية».

وكان تم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 26 مارس لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة التجسس التي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام. كما أكد السليتي «حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري من دون تراخيص رسمية» لدى قرطاس. وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية «إسقاط الاتهامات» بالتجسس عن خبيرها المكلف ملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي «يجب أن يفرج عنه فوراً» بحسب ما قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام. وأضاف الناطق في لقائه الإعلامي اليومي إنه بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيراً، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية. وأكد السليتي أن قرطاس متهم كذلك «بجمع معلومات متعلقة بالإرهاب بطريقة غير قانونية».